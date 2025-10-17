Quando il 24 giugno del 2019 veniva assegnata, all’Italia e a Milano–Cortina, l’edizione 2026 dei Giochi olimpici invernali il destino dello stadio Giuseppe Meazza era ancora incerto. Di sicuro c’era solo una cosa: l’impianto, prossimo all’abbattimento, avrebbe ospitato la cerimonia inaugurale e così sarà anche dopo le ultime decisioni. La Fondazione Milano–Cortina ha presentato il progetto dell’evento inaugurale della rassegna dei cinque cerchi, con un concept basato su un termine preciso: "La parola è “ armonia “ – ha spiegato Marco Balich, direttore creativo della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali – che significa mettere insieme elementi diversi e sposa benissimo lo spirito dei Giochi che si svolgeranno su vari territori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luci (delle Olimpiadi) a San Siro. L’inaugurazione si fa in quattro