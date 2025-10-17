Lucchese - Da un derby all’altro E’ una Pantera che non molla mai

Spesso l’allenatore Pirozzi è solito affermare che la Lucchese è una squadra che non molla mai, che lotta fino alla fine. Ebbene, questa caratteristica – ovviamente positiva –, è saltata fuori nell’attesissimo derby di mercoledì scorso, a Viareggio, che non ha tradito le aspettative, in una cornice di pubblico (1700 spettatori) simile al "Porta Elisa". Perché non sappiamo quante altre squadre avrebbero avuto la forza di reagire, dopo aver subìto un gol a sette minuti dalla fine che stava per vanificare una buona prestazione. Invece i rossoneri hanno ripreso a giocare e nella cosiddetta zona Cesarini e hanno raggiunto il più che meritato pareggio con una girata di classe di Riad – tra l’altro camaiorese di nascita e viareggino di adozione – in piena area di rigore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

