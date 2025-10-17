Lotta i convocati dell’Italia per i Mondiali U23 | 14 azzurrini a Novi Sad c’è Aurora Russo
A Novi Sad, in Serbia, si disputeranno i Mondiali Under 23 2025 di lotta, in programma da lunedì 20 a lunedì 27 ottobre: saranno al via nel complesso 691 atleti, suddivisi tra stile libero (242), greco-romana (255) e femminile (194). Nelle prime giornate spazio alla greco-romana, seguita dalla femminile ed infine dallo stile libero. Anche l’Italia sarà presente nella rassegna iridata di categoria, con 14 atleti: nello stile libero saranno al via Simone Piroddu (57 kg), Mattia Bientinesi (65 kg), Luca Finizio (74 kg), Gabriele Niccolini (86 kg) e Alessandro Scaramella (125 kg), mentre nella greco-romana toccherà a Tommaso Bosi (60 kg), Andrea Setti (67 kg) e Leon Rivalta (87 kg), infine nella femminile saranno in gara Maria Ferone (53 kg), Aurora Russo (59 kg), Immacolata Danise (62 kg), Bianca Contrafatto (65 kg), Laura Godino (68 kg) e Vincenza Amendola (72 kg). 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
In Puglia CHI LOTTA VOTA - VOTA CHI LOTTA ? MoVimento 5 Stelle Movimento 5 Stelle Puglia MoVimento 5 stelle Gioia Del Colle Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 512 del 24 settembre 2025, sono stati convocati, per domenica - facebook.com Vai su Facebook
Italia U20, i convocati di Nunziata per il Mondiale - L’Italia U20 è pronta a scendere in campo per il Mondiale di categoria che si disputerà in Cile nei prossimi giorni. Segnala gianlucadimarzio.com
Italia ai Mondiali Under 20 2025: i giocatori convocati dal Ct Nunziata - Il commissario tecnico dell'Italia Under 20, Carmine Nunziata, ha convocato 21 giocatori per i Mondiali di categoria, in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile. sport.sky.it scrive