Lotta alla fame in Africa da Portici macchinari per produrre cibo a base di spirulina
Un viaggio in Uganda per consegnare alla popolazione africana un alimento in grado di combattere la malnutrizione acuta severa. Sono partiti ieri mattina i vertici dell’associazione di volontariato onlus NutriAfrica Odv, con sede a Portici e guidata dal presidente e fondatore Vincenzo Armini. Un ruolo fondamentale è rivestito anche da Elena Vuolo, segretaria dell’associazione nonché dottoressa in Scienze e Tecnologie Alimentari e Tecnologo alimentare, residente invece a Pimonte. Con il viaggio a Gulu (città dell’Uganda che conta circa 150mila abitanti) è partito così il progetto operativo, cominciato con una raccolta fondi che ha consentito di acquistare i macchinari per produrre questo alimento a base di spirulina: il NutriMas. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il #Papa alla @FAO: “La fame è fallimento collettivo, aberrazione etica, colpa storica”. Leone XIV chiama ad un’azione globale perché la lotta alla fame è “battaglia di tutti”. Ribadisce poi l’importanza della donna, “architetto della sopravvivenza”, e del multilater - X Vai su X
Oggi celebriamo l’80° anniversario della Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), che da Roma guida il mondo nella lotta contro la fame e per un’alimentazione giusta e sostenibile. Nello stesso giorno ricade la giornata mondiale dell'ali - facebook.com Vai su Facebook
Da Portici un nuovo alimento terapeutico per sconfiggere la fame in Africa - Un viaggio in Uganda per consegnare alla popolazione africana un alimento in grado di combattere la malnutrizione acuta severa. napolivillage.com scrive
Da Portici all'Uganda carico di alimenti speciali contro la fame - Un viaggio in Uganda per consegnare alla popolazione africana un alimento in grado di combattere la malnutrizione acuta severa: sono partiti ieri mattina i vertici dell'associazione di volontariato on ... Segnala ansa.it
Lotta alla fame:| Scende in campo Ambrosini - Con un bambino che muore ogni sei secondi per malnutrizione, la fame resta lo scandalo di più vaste proporzioni al mondo. Come scrive calciomercato.com