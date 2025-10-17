Lotta al granchio blu Il commissario Caterino tra i pescatori di Goro
Goro affronta l’emergenza granchio blu. Il sindaco Bugnoli incontra il commissario Caterino. Il commissario straordinario Enrico Caterino ha visitato ieri il territorio di Goro per un sopralluogo diretto agli impianti di molluschicoltura e per fare il punto sullo stato di attuazione del Piano straordinario contro l’invasione del granchio blu. Sono trascorsi due anni dall’inizio dell’emergenza che ha colpito duramente la marineria gorese, eccellenza riconosciuta a livello italiano ed europeo nella produzione di vongole veraci. Durante l’incontro, il sindaco Marika Bugnoli ha tracciato un bilancio della situazione e delle prospettive future. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
