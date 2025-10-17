L’oro verde protagonista a Racalmuto | alle Terre di Zaccanello torna il Festiv’Oil

Agrigentonotizie.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 ottobre, dalle 12 alle 20, l'azienda agricola-relais Terre di Zaccanello a Racalmuto, nell'omonima contrada, accoglierà una nuova edizione del FestivOil, la festa dedicata all’olio nuovo e alle eccellenze del territorio. Una giornata di convivialità e gusto tra musica, laboratori e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: L8217oro Verde Protagonista Racalmuto