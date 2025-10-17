Lorenzo Sonego ci crede ma Humbert lo rimonta ed elimina ai quarti a Stoccolma
Non ci sono più italiani in tabellone a Stoccolma. Lorenzo Sonego esce di scena ai quarti di finale dell’ATP 250 della capitale svedese. 6-7(3) 6-0 6-3 il punteggio a favore del francese Ugo Humbert, che dopo Matteo Berrettini elimina in sostanza l’altro pezzo d’Italia rimasto nell’arena che, qualche decennio fa, arrivò a ospitare anche il Masters (in un tempo in cui potevano entrare molti più spettatori degli attuali 5.000 circa). Il primo a guadagnarsi delle chance è Sonego, che nel terzo game ha una palla break. Un punto, peraltro, ricco di pathos che eprò si chiude con un dritto in rete. I due non si risparmiano, ma è Humbert ad avere più difficoltà al servizio: sul 2-2 deve recuperare dal 15-40. 🔗 Leggi su Oasport.it
