L'operatrice della Croce Rossa | Luca Vildoza mi ha preso per il collo e sollevato da terra

Il racconto dell'aggressione che il giocatore della Virtus Bologna di basket Luca Vildoza e sua moglie avrebbero fatto al personale di un'ambulanza della Croce Rossa. L'operatrice: "Lui mi ha attaccato al collo, mi ha alzato da terra, lei mi ha tirato i capelli da dietro. Mi sono trovata in una situazione che non avrei immaginato neanche nella peggiore delle mie fantasie. Io neanche lo conoscevo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

