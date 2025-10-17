L' Open Day dei vaccini per due martedì al Pirellone

Vaccinazione gratuita e senza prenotazione al Pirellone, martedì 21 ottobre e martedì 4 novembre dalle 9 alle 14. L'iniziativa, attuata anche nel 2024, è stata pensata da Regione Lombardia per stimolare i cittadini a vaccinarsi contro l'influenza stagionale e anche contro il Covid e altre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

OGGI GIOVEDÌ 9 OTTOBRE - Open Day Vaccinazione Antinfluenzale ORARIO: 9:00 - 16:00 DOVE: Sala vaccini, piano -1 Ospedale di Stato (Ex Casa di Riposo) PER CHI: Over 14 anni NESSUNA PRENOTAZIONE NECESSARIA COMPLETAM - facebook.com Vai su Facebook

L'Open Day dei vaccini per due martedì al Pirellone - Appuntamento il 21 ottobre e il 4 novembre fino alle due di pomeriggio. Riporta milanotoday.it

Covid, vaccini senza prenotazione. Pronta la mappa degli open day: due giorni di prevenzione - Firenze, 17 dicembre 2023 – Tra influenza , Covid e altre sindromi parainfluenzali, centinaia di fiorentini sono a letto con febbre alta, raffreddore, tosse e dolori. Come scrive lanazione.it

Due ‘vaccini day’ per combattere pneumococco e herpes zoster - L'Ausl di Modena organizza due giornate di vaccinazione "open day" per i 65enni contro Herpes Zoster e Pneumococco, sottolineando l'importanza della protezione per la salute pubblica. Segnala ilrestodelcarlino.it