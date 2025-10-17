L' Open Day dei vaccini per due martedì al Pirellone

Milanotoday.it | 17 ott 2025

Vaccinazione gratuita e senza prenotazione al Pirellone, martedì 21 ottobre e martedì 4 novembre dalle 9 alle 14. L'iniziativa, attuata anche nel 2024, è stata pensata da Regione Lombardia per stimolare i cittadini a vaccinarsi contro l'influenza stagionale e anche contro il Covid e altre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

