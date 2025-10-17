Lookman Inter la pista può riaprirsi a gennaio? L’esperto di mercato spiega tutto!

Inter News 24 Ecco quale futuro per l’attaccante dell’Atalanta. È stata la telenovela che ha infiammato il mercato estivo dell’Inter, ma si è conclusa con un nulla di fatto ( qui le ultime sulle mosse dell’Inter sul calciomercato ). L’inseguimento ad Ademola Lookman, l’attaccante nigeriano individuato dalla dirigenza nerazzurra come il profilo ideale per completare il reparto offensivo, non ha portato alla fumata bianca. Nonostante la forte volontà del giocatore di lasciare Bergamo per vestire la maglia del club meneghino, l’ Atalanta ha eretto un muro invalicabile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, la pista può riaprirsi a gennaio? L’esperto di mercato spiega tutto!

