Lookman cosa è successo quest'estate? Perché il nigeriano non è passato all'Inter la ricostruzione attraverso questa confessione di Ausilio

Lookman, ecco cosa è successo questestate tra l’Atalanta e l’Inter. Le parole del direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio.. Un retroscena clamoroso, un sogno di mercato sfumato di fronte a un muro invalicabile. Il Direttore Sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha svelato al Corriere dello Sport uno dei grandi obiettivi dell’estate nerazzurra: Ademola Lookman. Un assalto andato a vuoto, con l’Atalanta che ha rispedito al mittente ogni offerta. “Ci abbiamo provato, ma l’Atalanta è stata irremovibile”. Le parole del dirigente nerazzurro sono la cronaca di un tentativo concreto. « Ci abbiamo provato, ritenendo che ci avrebbe consentito di cambiare qualcosa », ha ammesso Ausilio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Lookman, cosa è successo quest'estate? Perché il nigeriano non è passato all'Inter, la ricostruzione attraverso questa confessione di Ausilio

