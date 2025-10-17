Londra il Principe Williams in visita all' Ambulance Service di Waterloo

A Londra venerdì 17 ottobre 2025 il principe William ha fatto visita alla sede del London Ambulance Service a Waterloo. Mentre si trovava presso la sede, il Principe di Galles ha incontrato i membri della squadra, parlando con i paramedici e altro personale in prima linea. Il principe ha anche avuto l’opportunità di vedere i veicoli utilizzati dal London Ambulance Service, tra cui la prima ambulanza completamente elettrica al mondo e le auto elettriche a risposta rapida. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

