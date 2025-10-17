di Nicola Palma e Marianna Vazzana Le grida improvvise. "Strazianti", le definirà una vicina. Il tentativo di fuggire. Poi il trascinamento dentro casa, presa per i capelli. E le coltellate sul terrazzo. Le urla di Pamela Genini richiamano anche alcuni dirimpettai della palazzina di fronte: nel silenzio della sera, quel terrazzo al secondo piano di via Iglesias 33 diventa un palcoscenico dell’orrore. La ricostruzione dell’ omicidio si arricchisce di dettagli anche mettendo in fila le testimonianze di chi ha visto e sentito. Sono le 21.45 di martedì quando chi vive nell’appartamento di fianco a quello di Pamela Genini (il cui cuore cesserà di battere esattamente un’ora dopo) sente "dei trambusti riconducibili a una lite", provenienti proprio dall’alloggio accanto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’omicidio raccontato dal testimone: "L’ha colpita al collo, poi è crollata"