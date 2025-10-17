L' omicidio Molinaro il giallo sull' ora della morte e la richiesta dell' avvocato di Gravagna | Sta male deve lasciare il carcere
Non sta bene Maurizio Salvatore Gravagna, accusato di aver ucciso Mario Molinaro, il 73enne trovato senza vita nella sua abitazione di Fondo Saccà lo scorso 27 settembre con un tubo di gomma stretto intorno al collo. Lo sostiene l'avvocato dell'uomo, Antonio Centorrino, ha chiesto un immediato.
