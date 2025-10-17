L' omicidio di Paolo Taormina a Palermo | chi ha aiutato Maranzano a fuggire? In corso le perquisizioni

Feedpress.me | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono le indagini per risalire chi ha aiutato a fuggire Gaetano Maranzano, il 28enne dello Zen che, sabato notte, ha ucciso il 21enne Paolo Taormina in piazza Spinuzza a Palermo. I  carabinieri stanno sentendo diversi giovani dello stesso quartiere. Sono in corso anche delle perquisizioni. Come accertato dalle indagini Maranzano è arrivato dallo Zen in via Spinuzza con tre amici. Alcuni avrebbero. 🔗 Leggi su Feedpress.me

l omicidio di paolo taormina a palermo chi ha aiutato maranzano a fuggire in corso le perquisizioni

© Feedpress.me - L'omicidio di Paolo Taormina a Palermo: chi ha aiutato Maranzano a fuggire? In corso le perquisizioni

Contenuti che potrebbero interessarti

omicidio paolo taormina palermoL'omicidio di Paolo Taormina a Palermo: chi ha aiutato Maranzano a fuggire? In corso le perquisizioni - Alcuni avrebbero partecipato alla rissa che ha preceduto l’omicidio ... Riporta msn.com

omicidio paolo taormina palermoOmicidio Taormina, caccia ai complici. Alcune persone in caserma - PALERMO – Le indagini dalla Procura di Palermo sull’omicidio di Paolo Taormina non si sono fermate all’arresto dell’assassino, Gaetano Maranzano. Si legge su livesicilia.it

omicidio paolo taormina palermoGaetano Maranzano, chi è il giovane accusato dell'omicidio di Paolo Taormina a Palermo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Gaetano Maranzano, chi è il giovane accusato dell'omicidio di Paolo Taormina a Palermo ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Paolo Taormina Palermo