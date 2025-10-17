L' omicidio di Paolo Taormina a Palermo | chi ha aiutato Maranzano a fuggire? In corso le perquisizioni
Proseguono le indagini per risalire chi ha aiutato a fuggire Gaetano Maranzano, il 28enne dello Zen che, sabato notte, ha ucciso il 21enne Paolo Taormina in piazza Spinuzza a Palermo. I carabinieri stanno sentendo diversi giovani dello stesso quartiere. Sono in corso anche delle perquisizioni. Come accertato dalle indagini Maranzano è arrivato dallo Zen in via Spinuzza con tre amici. Alcuni avrebbero. 🔗 Leggi su Feedpress.me
