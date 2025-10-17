L’omicidio di don Pilade Quarant’anni senza verità

L’omicidio di don Pilade Nicoletti – oggi l’orologio della memoria segna 40 anni tondi tondi dal tragico 17 ottobre 1985 nella chiesa di Ponterosso a Pietrasanta – è stato e continua ad essere un nervo scoperto degli investigatori che all’epoca diedero la caccia all’assassino e ai suoi complici. Morale: don Pilade non ha avuto giustizia, chi l’ha ucciso l’ha fatta franca. Gli indizi raccolti da carabinieri e polizia non furono sufficienti per sostenere una solida impalcatura accusatoria nei confronti di un paio di giovani sbandati, con precedenti per furto. In quel clima rovente, traboccante di dolore e disperazione (don Pilade era un’istituzione nella zona di Ponterosso) ma anche di rabbia e inquietudine degli inquirenti che si trovavano fra le mani una patata bollente, con l’opinione pubblica che chiedeva ‘risultati’, ci fu anche spazio per i millantatori che spedivano lettere anonime, anche di scherno: "Chi ha ucciso don Pilade non lo troverete mai: non è più qui, è fuggito all’estero, ve lo siete fatto scappare sotto il naso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

