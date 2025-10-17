L’omaggio dell’Irpinia durante il funerale dei Carabinieri morti sul lavoro

Tempo di lettura: < 1 minuto Un minuto di raccoglimento e silenzio osservato da tutta la comunita’ scolastica del Convitto Nazionale Colletta di Avellino alle 11:00 in occasione delle esequie dei tre Carabinieri tragicamente deceduti nella tragedia di Castel D’Azzano. Tutta la comunità scolastica del Convitto Nazionale P. Colletta, come disposto dal rettore Attilio Lieto ha partecipato con raccoglimento e rispetto al momento di cordoglio, in segno di vicinanza ai familiari e all’Arma dei Carabinieri per la tragica fine del brigadiere Valerio Daprà, 56 anni, il carabiniere scelto Davide Bernardello, 36 anni, e il luogotenente Marco Piffari, 56 anni, i carabinieri uccisi nell’esplosione del casolare di Castel D’Azzano (Verona) Anche a a Montefusco, presso la locale Stazione Carabinieri, i rappresentanti dei comuni di Montefusco (AV), Santa Paolina (AV) e Torrioni (AV) hanno consegnato un omaggio floreale quale gesto di vicinanza e cordoglio di quelle comunità in occasione dei funerali dei tre appartenenti all’Arma dei Carabinieri deceduti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

