Muccioli C’è chi, come Giulio Lolli, 59 anni, originario di Bertinoro, può dire di aver vissuto almeno due o tre vite diverse. Prima imprenditore della nautica tra Canada, Bologna e la Riviera romagnola. Poi fuggitivo via mare, destinazione Libia. Lì si converte all’Islam, si fa chiamare Karim, entra ed esce da prigioni, lavora come facilitatore per le milizie, finisce condannato prima a morte e poi all’ergastolo da un tribunale locale. Altro che fiction. E invece no: è tutto vero. E oggi il protagonista di questo romanzo criminale (che ha risvegliato persino l’interesse di Hollywood) è in semilibertà nel carcere bolognese della Dozza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lolli, la sua vita è come un film. Oliver Stone prepara una serie tivù