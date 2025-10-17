Logica di odio e disprezzo Montanari attacca Meloni | cosa ha detto
I negoziati per Gaza, le piazze e il ruolo dell’Italia nella ricostruzione della Striscia. Ma non solo: le responsabilità di Israele e il ruolo fondamentale e drammatico giocato da Hamas L’intervista di Corrado Formigli a Tomaso Montanari, storico dell’arte e Rettore dell’Università per stranieri di Siena, avrebbe tutte le carte in regola per essere tanto interessante quanto politicamente rilevante. In realtà, nonostante gli spunti storici e politici sollevati, spessi si cade nell’offesa gratuita o quanto meno involontaria nei confronti dell’attuale presidente del consiglio Giorgia Meloni. " Meloni è una caricatura di Trump, che però è già una caricatura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Tomaso Montanari a #piazzapulita: "La logica di Meloni è fatta di odio e di disprezzo per persone che chiedono pace e giustizia, ciò che le ha dato fastidio sono le piazze, non l'opposizione parlamentare". - X Vai su X
Alla Marcia PerugiAssisi Beppe Giulietti incontra Padre Enzo Fortunato . “La Carta di Assisi è un ponte tra Francesco e Leone, tra fede e comunicazione. Le parole devono essere pietre per costruire ponti, non per ferire. La logica dell’odio non ci appartiene: sc - facebook.com Vai su Facebook
"Logica di odio e disprezzo". Montanari attacca Meloni: cosa ha detto - Il professore cade nell’offesa gratuita o quanto meno involontaria nei confronti della presidente del consiglio Giorgia Meloni ... msn.com scrive
Montanari: "Meloni è una caricatura di Trump" - Tomaso Montanari a Piazzapulita: 'La logica di Meloni è fatta di odio e di disprezzo per persone che chiedono pace e giustizia'. Scrive la7.it