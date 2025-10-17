Lodi un ecocardiografo portatile donato alla Cardiologia dell’Ospedale Maggiore

Lodi, 17 ottobre 2025 – Sanità sempre più all’avanguardia. Da oggi un nuovo strumento arricchisce la dotazione tecnologica dell'Ospedale Maggiore di Lodi: l'azienda lodigiana L'Erbolario, con il contributo del Rotaract Club di Lodi, ha donato alla struttura complessa di Cardiologia un ecocardiografo portatile, un apparecchio compatto e maneggevole che permetterà ai medici di effettuare ecografie cardiache direttamente al letto del paziente. Si tratta di una tecnologia basata sull' utilizzo di ultrasuoni, che consente di eseguire esami non invasivi, indolori e sicuri. Lo strumento sarà impiegato soprattutto durante le consulenze cardiologiche nei reparti di degenza - in particolare Pronto Soccorso, Medicina e Neurologia - che nel solo 2024 hanno interessato oltre 4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi, un ecocardiografo portatile donato alla Cardiologia dell’Ospedale Maggiore

