Lodi minuto di silenzio per i tre carabinieri morti a Castel d’Azzano

Lodi, 17 ottobre 2025 – Profonda commozione questo pomeriggio al Comando provinciale dei Carabinieri di Lodi, dove è stato osservato un minuto di silenzio in memoria dei tre militari dell’Arma deceduti in servizio nell’esplosione avvenuta a Castel d’Azzano, nel Veronese. Alla cerimonia ha preso parte anche il prefetto di Lodi, Davide Garra, che ha voluto esprimere di persona il cordoglio e la vicinanza delle istituzioni alle famiglie delle vittime e all’Arma dei carabinieri. Accolto dal comandante provinciale e da numerosi militari in servizio, il Prefetto ha partecipato al momento di raccoglimento che si è svolto alle ore 16 davanti al monumento ai caduti dell’Arma, collocato di fronte alla sede del Comando lodigiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

