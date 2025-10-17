Lobuono si presenta ai foggiani | Capitanata trattata come una Cenerentola dal centrosinistra
“Non esiste una Puglia baricentrica - pur essendo io di Bari -, esiste una Puglia che parte dal Subappennino Dauno e arriva fino a Santa Maria di Leuca, e tutte le città, tutti i paesi devono essere trattati alla stessa maniera”. Lo ha detto Luigi Lobuono, candidato presidente del centrodestra. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
