Lo strazio della madre di Pamela Genini | Soncin un mostro deve pagare per tutto quello che ha fatto a mia figlia
Milano, 17 ottobre 2025 - "Faccio fatica a parlare, però vi dico che per tutto quello che ha fatto quel mostro a mia figlia deve pagare, ma pagare. L'ha fatta soffrire tanto ". Queste le parole della mamma di Pamela Genini ai microfoni del tgR Lombardia, parlando di Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso la ragazza che voleva lasciarlo con almeno 24 coltellate. "Era tutto bello in mia figlia, era un sole, un amore. La luce che c'era in lei portava amore a tutti", ha detto la donna, distrutta dal dolore più grande. Il silenzioso calvario di Pamela Genini: il dito rotto da Soncin a Cervia e lo sfogo coi medici di Seriate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
