Lo specchio del cielo alla Galleria Rosso Tiziano la mostra di Giancarlo Pozzi

Ilpiacenza.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Nel suo farsi, nella sua lucida passionalità, la pittura di Giancarlo conduce all’immagine che prende a formarsi per fluidità e rigore, attraverso la sorpresa di aggregazioni di forme e figure. Qui Giancarlo colloquia solitario con la propria anima evocando i luoghi della memoria e del sogno». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

specchio cielo galleria rosso"Lo specchio del cielo", alla Galleria Rosso Tiziano la mostra di Giancarlo Pozzi - Così Mario Borgese descrive l’arte di Giancarlo Pozzi, artista artigiano originario di Castellanza (Va) ospite della Galleria Rosso Tiziano da sabato 25 ottobre a sabato 22 novembre, con la mostra "Lo ... Si legge su ilpiacenza.it

Cerca Video su questo argomento: Specchio Cielo Galleria Rosso