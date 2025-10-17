Lo specchio del cielo alla Galleria Rosso Tiziano la mostra di Giancarlo Pozzi
«Nel suo farsi, nella sua lucida passionalità, la pittura di Giancarlo conduce all’immagine che prende a formarsi per fluidità e rigore, attraverso la sorpresa di aggregazioni di forme e figure. Qui Giancarlo colloquia solitario con la propria anima evocando i luoghi della memoria e del sogno». 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altre letture consigliate
Ieri 12 Ottobre, tra l’Ombelico di Venere e Torre delle Mandre o Normanna. Altavilla Milicia. Il mare era una tavola ed il cielo uno specchio. Con i Sup e le canoe, grazie ad ASD SEA SUP CLUB, si è disegnato un percorso fatto di silenzi, pagaie e orizzonti do - facebook.com Vai su Facebook
"Lo specchio del cielo", alla Galleria Rosso Tiziano la mostra di Giancarlo Pozzi - Così Mario Borgese descrive l’arte di Giancarlo Pozzi, artista artigiano originario di Castellanza (Va) ospite della Galleria Rosso Tiziano da sabato 25 ottobre a sabato 22 novembre, con la mostra "Lo ... Si legge su ilpiacenza.it