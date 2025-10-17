Lo sguardo sugli invisibili

La cronaca recente ci restituisce l’ennesima storia di povertà. Qualcuno, forse, ricorderà Ciro e Marco, i due senzatetto morti in poche ore a piazza Tasso lo scorso aprile. Questi fatti ci obbligano ad affrontare un tema più ampio: come una città guarda – o non guarda – la povertà.Dall’altra. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

A volte basta una storia per cambiare il proprio sguardo sul futuro. Un esempio concreto, una voce autentica, può abbattere barriere invisibili e aprire orizzonti nuovi Con Breaking Barriers portiamo in classe professionisti e professioniste di Google Cloud ch - facebook.com Vai su Facebook

Sguardo liftato senza Botox? Punta sulle sopracciglia! - Cura delle Sopracciglia browtox effetto lifting microblading make up tintura lifting naturale bellezza anti età sguardo luminoso ... Si legge su msn.com

LE LIFT FLASH EYE: lo sguardo secondo Chanel - L'articolo LE LIFT FLASH EYE: lo sguardo secondo Chanel proviene da Gilt Magazine. Come scrive msn.com

Sei anni senza essere scelto, poi uno sguardo ha cambiato tutto - L'articolo Sei anni senza essere scelto, poi uno sguardo ha cambiato tutto proviene da Il mondo di King. Secondo msn.com