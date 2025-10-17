Lo scontrino | Cosa c' è dietro lo scontro Lovati-Sempio

L'avvocato Massimo Lovati è uscito di scena dal caso dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, dopo che Andrea Sempio, da lui difeso per molti anni, gli ha revocato l'incarico. L'avvocato Lovati si trova ora nella condizione di essere stato costretto ad avere lui stesso un difensore per una querela che gli è stata sporta dallo studio legale Giarda, che per lungo tempo è stato difensore di Alberto Stasi, a seguito di alcune dichiarazioni fatte da Lovati a marzo in relazione all'indagine del 2017 su Sempio. Da qualche giorno, Lovati non è più ospite in tv ma lo è il suo avvocato Fabrizio Gallo a fare le sue veci. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

