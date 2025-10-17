Lo psoas è un muscolo fondamentale per mantenere un buon allineamento e combattere il mal di schiena

Abbiamo parlato dell' inclinazione pelvica anteriore, oggi parliamo del muscolo psoas. Perché restare ore seduti davanti a uno schermo, o a scorrere i social e guardare TikTok, può portare a una sensazione di rigidità e indolenzimento. Molti di questi dolori meritano di essere approfonditi e trattati, anziché ignorati o semplicemente lamentati. Puoi conoscerlo o meno, ma abbiamo un muscolo che si chiama psoas. Si tratta più precisamente di una coppia di muscoli che va dalla parte bassa della schiena ai flessori dell'anca, collegandosi ai femori. Ed è importante. Secondo Cassandra Hill, dottoressa in fisioterapia presso la Fox Rehabilitation, è uno dei muscoli più importanti di cui «nessuno parla».

