Lo psicopedagogista Stefano Rossi | Siamo arrivati al paradosso di avere paura dell' educazione sessuo-affettiva piuttosto che della violenza scaturita dall' analfabetismo emotivo

Da vent'anni si prende cura delle emozioni di genitori, bambini e adolescenti. Con il suo nuovo libro offre adesso a madri e padri una guida strategica per riconoscere e gestire le proprie fragilità. Il noto psicopedagogista sottolinea l'importanza di introdurre l'educazione emotiva fra i banchi di scuola. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lo psicopedagogista Stefano Rossi: «Siamo arrivati al paradosso di avere paura dell'educazione sessuo-affettiva piuttosto che della violenza scaturita dall'analfabetismo emotivo»

Leggi anche questi approfondimenti

Una “cura” per genitori ansiosi: a Lanciano arriva lo psicopedagogista più famoso d’Italia Stefano Rossi https://ift.tt/IYkaDf7 https://ift.tt/XIuVLGv - X Vai su X

Se i figli sono ansiosi, sostiene lo psicopedagogista Stefano Rossi, forse è perché rispecchiano le paure di mamma e papà. Niente di strano, in un mondo imprevedibile e confuso come il nostro. Ma come fare a gestire le nostre fragilità e, al tempo stesso, aiuta - facebook.com Vai su Facebook

Una “cura” per genitori ansiosi: a Lanciano arriva lo psicopedagogista più famoso d’Italia Stefano Rossi - Trasforma le tue paure nelle ali di tuo figlio”, sarà ospite dell'associazione Maria Luisa Brasile, che lancia il programma della “Scu ... Secondo chietitoday.it

Stefano Rossi: «Il mio libro per i genitori ansiosi» - Se i figli sono ansiosi, sostiene lo psicopedagogista Stefano Rossi, forse è perché rispecchiano le paure di mamma e papà. Da iodonna.it

Scuola, lo psicopedagogista Rossi: “Non cerchiamo rassicurazioni nel passato” - Abbiamo parlato delle nuove Indicazioni nazionali per elementari e medie con lo psicopedagogista Stefano Rossi, che forma centinaia di docenti in tutta Italia: “Sono perplesso dalle proposte. Segnala tg24.sky.it