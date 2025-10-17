Padova si è fermata per rendere omaggio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri uccisi nell’esplosione di Castel d’Azzano (Verona). Nella maestosa basilica di Santa Giustina, gremita di autorità e cittadini comuni, si sono svolti i funerali di Stato che hanno unito il Paese in un profondo abbraccio di dolore e riconoscenza. Presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, e le massime cariche istituzionali e militari. Leggi anche: “Cosa c’è dietro”. Gabanelli choc, rompe il silenzio sull’attentato a Ranucci (VIDEO) Un silenzio commosso per i tre eroi di Castel d’Azzano. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Lo ha fatto davvero". Mattarella, il gesto incredibile al funerale dei carabinieri