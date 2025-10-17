Lo ha fatto davvero Mattarella il gesto incredibile al funerale dei carabinieri
Padova si è fermata per rendere omaggio a Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri uccisi nell'esplosione di Castel d'Azzano (Verona). Nella maestosa basilica di Santa Giustina, gremita di autorità e cittadini comuni, si sono svolti i funerali di Stato che hanno unito il Paese in un profondo abbraccio di dolore e riconoscenza. Presenti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, e le massime cariche istituzionali e militari.
ALATRI È UFFICIALMENTE CITTÀ Cari concittadini, oggi è un giorno davvero importante. Con immensa emozione ho letto la relazione del Ministero dell’Interno e il decreto firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che conferisce alla nost - facebook.com Vai su Facebook
#Italia | Mattarella su Gaza: “Ora una prospettiva che coinvolga davvero i palestinesi” https://acortar.link/Btnpx4 - X Vai su X
Il Papa in visita al Quirinale. Mattarella: “No agli oligarchi, la pace non si fa con la forza” - A Gaza scintilla di speranza, Israele oltre confini d’umanità”. Secondo repubblica.it
Mattarella in Estonia «In questo contesto internazionale complesso, serve a garantire la pace» - Il Presidente della Repubblica nel suo intervento alla riunione a Tallinn del gruppo Arraiolos: «Assoluta necessità che venga pienamente annullata la spoliazione di territori assegnati alla Autorità P ... Secondo italiaoggi.it
Mattarella su Gaza: “Ora una prospettiva che coinvolga davvero i palestinesi. Subito aiuti massicci” - Il presidente da Tallinn interviene sull’accordo di pace e insiste sul progetto di due popoli due Stati. Secondo repubblica.it