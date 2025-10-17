LIVE Tiro a volo Mondiali 2025 in DIRETTA | tra poco l’ultima serie di Stanco nelle qualificazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.26: Iniziate le serie di Ashmay, Galvez e Iezzi che ancora qualche piccola speranza la nutre di inserirsi fra le migliori sei 8.25: Un altro errore per Scanlan che chiude con 1q18, 2325 nell’ultima serie e deve sperare nei disastri altrui per entrare in finale o quantomeno nello shoot-off 8.24: 2425 anche per la polacca Bernal che raggiunge De Barros a 120125. La certezza è che Silvana Stanco è padrona del proprio destino: senza errori avrà la certezza di entrare in finale senza spareggi 8.21: De Barros chiude la sua prova con 120125, un errore negli ultimi 25 piattelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

