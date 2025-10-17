LIVE Tiro a volo Mondiali 2025 in DIRETTA | Stanco e Fabbrizi caccia alla finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.53: Buona giornata anche per Alessia Iezzi, che nelle due serie odierne ha mancato soltanto un piattello, salendo a 93100 complessivo. Il punteggio avrebbe potuto essere ancor più competitivo se non fosse per la prima serie di ieri, meno brillante. Più indietro Valentina Panza, che con 87100 si trova a metà classifica. Nella classifica a squadre, l’Italia chiude la giornata in seconda posizione con 276300, alle spalle della Spagna, capolista con 283300, e davanti alla Finlandia, terza a 274300. Un piazzamento che mantiene le azzurre in piena corsa per il podio e per un risultato di grande prestigio. 🔗 Leggi su Oasport.it

