LIVE Tiro a volo Mondiali 2025 in DIRETTA | Stanco a caccia della finale attesa per Fabbrizi
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.00: 88 per Stanco, 910 per Panza 8.56: Subito l’errore di Molne Magrina, 66 per Stanco 8.55: 66 per Panza 8.54: In pedana anche Silvana Stanco, 22 per ora 8.52. Iezzi chiude con 2125, l’Italia partiva con 5 piattelli di vantaggio sull’Australia nella gara a squadre, dato il doppio 23 delle australiane, al momento ne restano 3 di vantaggio nella corsa per l’argento. In pedana c’è Panza 8.51: Galvez chiude con 119125 con 24 nell’ultima serie, mentre Ashmawy chiude con 2325 che la porta a 118125. Ora tra le candidate alla finale mancano Stanco, Rehak Stefecekova e la leader Molne Magrina 8. 🔗 Leggi su Oasport.it
