CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.44: Arriva anche l’errore di Bourgue. Ora è tutto nelle mani e nel mirino di Hinton che con un 2425 regalerebbe lo spareggio all’azzurro, mentre J. Glasnovic dovrebbe sbagliare due piattelli per farsi raggiungere dall’italiano. Restano solo loro tra i big a dover scendere in pedana 10.43. Chiude con 2425 Massimo Fabbrizi ma quell’errore potrebbe costargli carissimo. Palacky commette un altro errore proprio nel finale e apre un piccolo spiraglio all’azzurro ma devono arrivare errori da chi sta per iniziare o sta completando l’ultima serie per regalare lo shoot-off a Fabbrizi 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Silvana Stanco in finale nel trap! Azzurre argento a squadre. Fabbrizi appeso a un filo