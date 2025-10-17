LIVE Tiro a volo Mondiali 2025 in DIRETTA | Silvana Stanco in finale nel trap alle 14.00! Azzurre argento a squadre Fabbrizi eliminato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.27: Appuntamento alle 14 per le finali. Grazie per averci seguito, a più tardi 12.25: Stanco perde lo spareggio con Molne Magrina e sarà seconda nel ranking della finale 12.23: Sarà l’australiana Scanlan a partecipare alla finale del trap femminile. Battute nello shoot-9off Rehak Stepecekovs e Ashmawy 12.20: Iniziato lo shoot-off femminile 11.50: Tra poco il via dello shoot-off femminile. Sarà impegnata anche Silvana Stanco che si giocherà il primo posto nel ranking della finale con la spagnola Molne Magrina 11.43. Questa la classifica della qualificazione del trap maschile: 1 Anton Glasnovic (CRO) 25 25 25 25 25 125 2 Josip Glasnovic (CRO) 25 24 25 25 25 124 3 William Hinton (USA) 25 24 25 24 25 123 4 Antonin Desert (FRA) 25 24 24 24 25 122 4 Andres Garcia (ESP) 24 24 25 25 24 122 4 Zoravar Singh Sandhu (IND) 24 25 25 25 23 122 7 Thomas Derek Grice (AUS) 25 23 23 25 25 121 8 Aaron Heading (GBR) 25 23 25 23 25 121 9 Jiri Liptak (CZE) 24 25 24 23 25 121 10 Massimo Fabbrizi (ITA) 25 24 24 24 24 121 11 Jan Palacky (CZE) 25 24 24 25 23 121 12 Kun-Pi Yang (TPE) 24 23 25 24 24 120 13 Mitchell Iles (AUS) 24 24 25 23 24 120 14 Derrick Mein (USA) 24 25 25 22 24 120 15 Rickard Levin Andeon (SWE) 24 24 24 25 23 120 16 Yavuz Ilnam (TUR) 25 24 23 23 24 119 17 Thomas Agez (FRA) 24 23 25 24 23 119 18 Giovanni Cernogoraz (CRO) 23 25 24 24 23 119 19 Filip Marinov (SVK) 23 25 24 24 23 119 20 Juho Johannes Maekelae (FIN) 25 23 24 24 23 119 21 Tomasz Pasierbski (POL) 25 23 25 23 23 119 22 David Kostelecky (CZE) 25 24 24 24 22 119 23 Jean Pierre Brol Cardenas (GUA) 23 25 23 22 25 118 24 Eemil Pirttisalo (FIN) 24 23 23 24 24 118 25 Ahmed Kamar (EGY) 25 24 22 23 24 118 26 Naser Almeqled (KUW) 22 23 25 25 23 118 27 Walton Eller (USA) 24 25 22 24 23 118 28 Alessandro De Souza Ferreira (PER) 25 24 24 22 23 118 29 Marian Kovacocy (SVK) 23 24 25 24 22 118 30 Mauro De Filippis (ITA) 24 23 25 24 22 118 31 Laszlo Solyom (AUT) 24 24 20 24 25 117 32 Marin Kirilov (BUL) 23 24 22 23 25 117 33 Pengyu Chen (CHN) 24 23 22 23 25 117 34 Ian O’Sullivan (IRL) 25 22 24 21 25 117 35 Driss Haffari (MAR) 24 23 22 24 24 117 36 Matthew Coward-Holley (GBR) 24 23 23 23 24 117 37 Jukka Laakso (FIN) 22 25 23 24 23 117 38 Adria Martinez Torres (ESP) 24 24 24 23 22 117 39 Jose Faria (POR) 24 24 24 24 21 117 40 Derek Burnett (IRL) 25 24 24 23 21 117 41 Clement Bourgue (FRA) 25 23 25 24 20 117 42 Nikolas Kyriakou (CYP) 24 22 21 24 25 116 43 Manuel Murcia (ESP) 23 24 21 23 25 116 44 James Willett (AUS) 24 23 24 21 24 116 45 Giovanni Pellielo (ITA) 23 25 23 21 24 116 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Silvana Stanco in finale nel trap alle 14.00! Azzurre argento a squadre. Fabbrizi eliminato