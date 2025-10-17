LIVE Tiro a volo Mondiali 2025 in DIRETTA | Silvana Stanco d’argento nel trap! Secondo posto per il team femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.54: Tra poco più di mezz’ora la finale maschile senza azzurri 14.51: Mor Molne Magrina è campionessa del mondo! Con 4650 la spagnola conquista l’oro, mentre Silvana Stanco porta a casa uno splendido argento con 4250. L’azzurra ha tentato il tutto per tutto, a un certo punto si era portata a -1 dall’iberica ma poi ha commesso tre errori fatali nel finale. Bronzo per la polacca Bernal 14.49: Ancora un errore di Stanco che sarà medaglia d’argento 14.47: Tre errori per Stanco, due per Molne Magrina che conduce con 4145 contro 3845 dell’azzurra 14.46: Un errore per Molne Magrina che è a 3942, Stanco 3741 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

