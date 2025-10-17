LIVE Tiro a volo Mondiali 2025 in DIRETTA | Silvana Stanco a caccia del podio nel trap dalle 14.00
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57: Primi 25 piattelli per tutte le finaliste poi eliminazioni progressive fino ad arrivare agli ultimi 10 piattelli che decidono oro e argento 13.54: Questi invece i finalisti del trap maschile. Non ci sono azzurri, Massimo Fabbrizi ha chiuso ad un solo piattello dalla potenziale finale: 1 Anton Glasnovic (CRO) 2 Josip Glasnovic (CRO) 3 William Hinton (USA) 4 Andres Garcia (ESP) 5 Antonin Desert (FRA) 6 Zoravar Singh Sandhu (IND) 13.51. Queste le finaliste del trap femminile: 1 Ines De Barros (POR) 2 Fatima Galvez (ESP) 3 Laetisha Scanlan (AUS) 4 Mar Molne Magrina (ESP) 5 Silvana Maria Stanco (ITA) 6 Sandra Bernal (POL) 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Un missile da fuori area, un tiro al volo che al 100esimo aveva regalato il pareggio. Un vero gol capolavoro ma purtroppo l'arbitro ha annullato tutto: https://fanpa.ge/GGPkk - facebook.com Vai su Facebook
?Open Day Tiro a Volo https://ift.tt/ScoilPZ #evento #takethedate - X Vai su X
LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: gli azzurri inseguono la finale nel trap - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei Mondiali di tiro a volo 2025 ... Riporta oasport.it
Mondiali tiro a volo 2025 oggi: orari 17 ottobre, tv, programma, streaming, italiani in gara - Verranno assegnate oggi, venerdì 17 ottobre, ad Atene, in Grecia, le ultime medaglie individuali in palio ai Mondiali senior 2025 di tiro a volo: si ... Come scrive oasport.it
Tiro a volo: Mondiali, azzurri a caccia titoli del Trap - Secondo programma, le pedane greche del Malakasa Shooting Range di Atene ospitano oggi gli allenamenti uff ... Come scrive ansa.it