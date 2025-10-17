CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.57: Primi 25 piattelli per tutte le finaliste poi eliminazioni progressive fino ad arrivare agli ultimi 10 piattelli che decidono oro e argento 13.54: Questi invece i finalisti del trap maschile. Non ci sono azzurri, Massimo Fabbrizi ha chiuso ad un solo piattello dalla potenziale finale: 1 Anton Glasnovic (CRO) 2 Josip Glasnovic (CRO) 3 William Hinton (USA) 4 Andres Garcia (ESP) 5 Antonin Desert (FRA) 6 Zoravar Singh Sandhu (IND) 13.51. Queste le finaliste del trap femminile: 1 Ines De Barros (POR) 2 Fatima Galvez (ESP) 3 Laetisha Scanlan (AUS) 4 Mar Molne Magrina (ESP) 5 Silvana Maria Stanco (ITA) 6 Sandra Bernal (POL) 13. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tiro a volo, Mondiali 2025 in DIRETTA: Silvana Stanco a caccia del podio nel trap dalle 14.00