LIVE Tiro a volo Mondiali 2025 in DIRETTA | gli azzurri inseguono la finale nel trap

17 ott 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata dei Mondiali di tiro a volo 2025 dedicata alla specialità trap individuale ad Atene in Grecia. Si chiude oggi la seconda sessione di gare che riguarda il trapindividuale della rassegna iridata. In palio i titoli iridati nelle c inque specialità che saranno olimpiche a Los Angeles 2028, ovvero le prove individuali di skeet e trap e quella a coppie miste del trap, che  sostituirà lo skeet misto, in programma invece a Parigi 2024. Oggi sono in programma l’ultima sessione e le finali del trap individuale maschile e femminile, domani, sabato 18 andranno in scena qualificazioni e finali del trap a coppie miste. 🔗 Leggi su Oasport.it

