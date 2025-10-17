CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:45 Azzurro che è tornato a vincere due match di fila dopo Wimbledon. Qui sogna di issarsi ancora in una finale del circuito ATP, che manca a 15 mesi quando si impose a Winston Salem. 11:42 Tra poco più di 20? in campo Sonego e Humbert, quarto di finale dell’ATP 250 di Stoccolma. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale Italia-Francia da Stoccolma, si giocano un posto in semifinale dell’ATP 250 in Svezia infatti Lorenzo SONEGO e Ugo Humbert. Una sfida che è andata in scena varie volte, a livello Slam e in Masters 2000, e che ha visto prevalere la testa di serie n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Humbert, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: l’azzurro vuole tornare in semifinale