LIVE Sonego-Humbert ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | l’azzurro fiuta l’impresa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale Italia-Francia da Stoccolma, si giocano un posto in semifinale dell’ATP 250 in Svezia infatti Lorenzo SONEGO e Ugo Humbert. Una sfida che è andata in scena varie volte, a livello Slam e in Masters 2000, e che ha visto prevalere la testa di serie n.4 per 5 volte contro le 3 del torinese. Sonego è tornato a vincere due match consecutivi sul campo qui, dopo che c’era riuscito ‘solo’ negli Slam (Wimbledon e Australian Open) nella stagione corrente. Si tratta del secondo quarto di finale stagionale dopo il 250 di Marsiglia, quando però giunse fin lì grazie ad un ritiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

