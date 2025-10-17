CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 11:51 Ieri la vittoria di Humbert ai danni di un Matteo Berrettini ormai in fase calante. Sonego invece ha sconfitto Kovacevic per 7-6, 6-1 dopo un primo set in cui ha cancellato anche set point all’USA. 11:45 Azzurro che è tornato a vincere due match di fila dopo Wimbledon. Qui sogna di issarsi ancora in una finale del circuito ATP, che manca a 15 mesi quando si impose a Winston Salem. 11:42 Tra poco più di 20? in campo Sonego e Humbert, quarto di finale dell’ATP 250 di Stoccolma. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale Italia-Francia da Stoccolma, si giocano un posto in semifinale dell’ATP 250 in Svezia infatti Lorenzo SONEGO e Ugo Humbert. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Humbert, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!