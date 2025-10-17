LIVE Sonego-Humbert 7-6 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | l’azzurro vince il tie-break ma la battaglia è agli albori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:26 Adesso attenderemo i due giocatori dai rispettivi toilet break. 13:23 SONEGO-Humbert 7-6(3)! Prima vincente, si chiude così un primo set fiume da 75?. 6-3 FUORI il dritto! Gratuito dopo il servizio! Tre set point Sonego! 5-3 Ecco il mini-break, spinge togliendo il tempo con il dritto anomalo Sonego!! 4-3 Tennis champagne di Sonego, palla corta e lob! 3-3 Ricacciato indietro Humbert, sbaglia la smorzata. 3-2 Dopo 34? serve la prima vincente Humbert. Warning e battibecco. Ci mancava, appena 1h10? di set. 2-2 Dritto lungoriga in rete Sonego. 2-1 Servizio, dritto e smash! 1-1 Servizio e palla corta a segno. 🔗 Leggi su Oasport.it

