LIVE Sonego-Humbert 7-6 0-6 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | si gioca il set decisivo!

14:00 Sonego-Humbert 7-6(3), 0-6! Si giocherà quindi il parziale decisivo. Tre break addirittura nel secondo parziale. Si riparte da capo però ora! A-40 Ace. 40-40 Servizio e dritto centrale. 30-40 Fuori il dritto. 30-30 Servizio e dritto. 15-30 Incredibile, fuori il dritto di Humbert. Anche un set concluso riesce a mettere ansia al francese. 15-15 Doppio fallo. Inspiegabile Humbert. 15-0 Con il dritto Humbert. 0-5 E quindi. Fa un favore agli organizzatori di Stoccolma Sonego e concede la seconda partita sostanzialmente qui. 30-40 Palla corta vincente Humbert.

Sonego-Humbert 7-6, 0-6, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: si gioca il set decisivo!