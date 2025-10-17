CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE e il bel torneo comunque di Lorenzo SONEGO, che ritroveremo nel 500 di Basilea. Un saluto sportivo! 14:55 Sono 8 gli ace di Humbert, che ha prodotto sia più vincenti (36 a 17) che più errori non forzati (19 a 9) e ha servito con un ottimo 68% di prime in campo raccogliendo il 66% con la prima e il 67% con la seconda. Sonego si ferma al 69% con la prima e al 52% con la seconda. 14:53 Quel break, per la precisione quella palla break che Sonego ha fallito malamente, hanno segnato l’epilogo del set decisivo. Da quel momento parziale finale di 3-0 per il francese che ha annullato alla grande tutte e 3 le palle del contro-break concesse al torinese sul 4-3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Humbert 7-6, 0-6, 3-6, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: l’azzurro si arrende dopo rimpianti e 3 ore di match