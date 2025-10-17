CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Sopra nello score, c’è da sperare che possa commettere errori Humbert. Qui lo fa con il rovescio da ottima posizione. 30-15 Servizio, attacco di dritto perentorio e punto Humbert. Meno sei per lui. 15-15 Risposta nei piedi e punto Sonego! 15-0 Servizio al corpo e dritto a segno Humbert. 3-4 In rete il dritto di Sonego. Break mancato, break subìto. 30-40 Rimane sulle corde la stop volley di rovescio a Sonego, passa senza farsi pregare Humbert. Palla break. 30-30 Aggressivo con il dritto il francese. Arriva in spaccata il piemontese e sbaglia di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sonego-Humbert 7-6, 0-6, 3-4, ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA: break (clamorosamente) mancato, break subito