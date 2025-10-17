LIVE Sonego-Humbert 7-6 0-6 3-2 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | serve prima l’azzurro nel set decisivo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Clamoroso dritto inside in vincente dell’azzurro! Parità, inaspettata! 40-30 Si difende molto bene Sonego e alla fine raccoglie l’omaggio del francese. 40-15 Gran lungoriga di dritto di Humbert. 30-15 Punto del match! Sonego spalle alla rete mette il passante di dritto sulla linea! 30-0 Servizio vincente. 15-0 Ace! Si va rapidi! 3-2 Game Sonego! Cosa è successo? Tre giochi di fila molto rapidi. Siamo comunque a 2h15? di partita. 40-0 Slice vincente. 30-0 Servizio vincente. 15-0 Fa tutto bene ma insacca il rovescio il francese, non è la prima volta che succede. 🔗 Leggi su Oasport.it
