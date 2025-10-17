LIVE Sonego-Humbert 7-6 0-4 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | il francese brekka due volte nel 2° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Palla corta vincente. 0-15 Errore di dritto dopo il servizio. 0-4 Velocemente conferma il break il transalpino. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Sulla riga il dritto lungoriga. 15-15 Largo il rovescio di Humbert. 15-0 In rete la smorzata di Lorenzo. 0-3 E allora, reazione rabbiosa del pianista di Metz. Secondo set ipotecato. 15-40 Recupero vincente di Humbert che gli dà due chance di break. 15-30 Ancora aggressivo con la risposta Humbert a vincere rapidamente il punto. 15-15 Kick vincente. 0-15 Risposta sulla riga del francese. 2-0 Dal 15-40, col servizio ha fatto tutto Humbert. 🔗 Leggi su Oasport.it
