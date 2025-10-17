LIVE Sonego-Humbert 7-6 0-2 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | battaglia appena agli albori
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Dal 15-40 e col servizio ha fatto tutto Humbert. A-40 Vola via il rovescio di Sonego. 40-40 Con la prima Humbert. 30-40 Picchia di dritto e ottiene il quindici Ugo. 15-40 Lo strettino in difesa di Sonego che gira lo scambio, poi per gradire anche il vincente lungoriga in corsa! 15-30 Ace. 0-30 Larga la volèe di rovescio del francese. 0-15 Milionesimo errore di rovescio di Humbert su palla bassa. 0-1 Palla corta, lob troppo corto. Break. Un’ora e mezza! Mettetevi comodi! 40-A In rete il rovescio. Terza. 40-40 Dritto anomalo vincente! 30-40 La prima la annulla con il dritto Sonego! 15-40 Dritto lungoriga Humbert che lascia fermo l’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
