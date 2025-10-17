LIVE Sonego-Humbert 5-6 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | l’azzurro non ha sfruttato 5 palle break nel 1° set
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Tie break rimandato, Humbert è sotto nello score e allora colpisce con il dritto e fa punto. A-40 Fuori il dritto. Che cosa si è mangiato anche qui Humbert! 40-40 Mamma mia che disastro Humbert. Come fai a non rispondere due volte ad altrettante seconde su 15-30 e 30-40! La mente è il suo punto debole, da sempre! Seconda, e ora? 30-40 Il gratuito di dritto dopo il servizio non ci voleva. Set point! 30-30 Non risponde il pianista con il dritto. Che errore amici! Seconda 15-30 Prima vincente. Partita la rimonta! 0-30 Risposta in avanti lungoriga, attacco di rovescio e smash chiuso da Humbert. 🔗 Leggi su Oasport.it
