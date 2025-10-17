LIVE Sonego-Humbert 4-5 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | sempre avanti il francese nel 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-A Dai, altro gratuito di rovescio di Humbert. Palla break (5^)! 40-40 Poi si difende alla grande e forza un gratuito di rovescio. Partita che verosimilmente diventerà una battaglia! 40-30 Niente, appena sente l’odore del break smette di rispondere Sonego. Qui seconda comoda ma rovescio in mezzo alla rete. 30-30 Gioca lo slice e prende in mano il punto con il dritto Humbert. Seconda 15-30 Bello scambio, il recupero di Humbert era bellissimo, stretto, ma poi non ha chiuso con il dritto. Sonego para di volo e ha un’altra chance sul servizio altrui. 15-15 Prima al corpo a segno. 🔗 Leggi su Oasport.it

