LIVE Sonego-Humbert 1-2 ATP Stoccolma 2025 in DIRETTA | una chance avuta dall’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Doppio fallo. 30-15 Attacco e gran volèe stretta del francese. 30-0 Largo il dritto di Humbert. 15-0 Con il servizio Sonego. 1-2 Ai vantaggi Humbert. A-40 Largo il lungoriga di rovescio. 40-40 Altro errore di Humbert. A-40 Errore di volo di Sonego, con lo scambio in mano. 40-40 Gratuito di rovescio. A-40 Prima vincente. 40-40 Riga e contro riga, poi sbaglia di dritto Lorenzo. Seconda, bisogna chiudere gli occhi e tirare! 30-40 Risposta aggressiva e arriva la chance di break per Sonego! 30-30 Con il dritto Humbert. 15-30 Ace. 0-30 Para di volo alla grande Sonego! 0-15 Apre il campo col dritto e colpisce col rovescio Sonego! 1-1 A zero anche Sonego. 🔗 Leggi su Oasport.it

